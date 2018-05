FOTO Indonezia: Manifestație împotriva deciziei americane de a muta ambasada la Ierusalim

Mai multe mii de musulmani indonezieni au manifestat vineri, la Jakarta, împotriva controversatei decizii a Statelor Unite de a recunoaşte Ierusalimul drept capitala Israelului şi de a-şi muta ambasada în acest oraş, relatează AFP.

Manifestațiile au avut loc într-un parc al capitalei, iar protestatarii au afișat steaguri palestiniene și banderole cu mesaje ostile deciziei președintelui american Donald Trump.

Pe parcursul zilei, președintele Indoneziei Joko Widodo a reiterat susținerea sa față de poporul palestinian.

”Împreună cu poporul indonezian, noi continuăm să luptăm alături de palestinieni. Palestina va fi întotdeauna în centrul diplomaţiei Indoneziei”, a declarat el.

Indonezia, ţară cu cea mai mare populație musulmană din lume, nu întreţine relaţii diplomatice cu Israelul.

La 6 decembrie, preşedintele Trump a provocat furia palestinienilor şi celor mai multe ţări musulmane, anunţând că recunoaşte Ierisalimul drept capitală a Israelului, rupând astfel cu decenii de diplomaţie americană şi consens internaţional.

1000s of People in #Jakarta stand in solidarity with #GreatReturnMarch and against moving US embassy to Jerusalem. #Nakba70 #Gaza pic.twitter.com/LYuLNkQ0IL