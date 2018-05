Rusia anunță că nu va furniza Siriei sisteme de apărare antiaeriană S-300, după vizita lui Netanyahu la Moscova

Afirmația făcută de Vladimir Kozhin, consilier al lui Vladimir Putin responsabil cu asistența militară pentru alte țări, vine după vizita făcută în această săptămână la Moscova de premierul Benjamin Netanyahu, care a făcut lobby pentru renunțarea la un eventual astfel de contract.Rusia a indicat luna trecută că ar putea furniza astfel de arme președintelui Bashar al-Assad, după loviturile aeriene occidentale asupra Siriei. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că aceste lovituri aeriene au înlăturat orice obligație morală care ar fi reținut Moscova să furnizeze rachete Siriei iar cotidianul Kommersant a scris, citând surse militare, că livrările ar putea fi iminente."Pentru moment, nu discutăm despre nicio livrare de sisteme moderne", a spus Kozhin, întrebat despre posibilitatea livrării către Siria de sisteme S-300.Armata siriană are deja "tot ce are nevoie", a adăugat Kozhin.Kremlinul a respins însă ideea unei schimbări de poziție după vizita lui Netanyahu."Livrările nu au fost niciodată anunțate în acest fel", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la întrebările ziariștilor."Dar am spus desigur după atacuri că Rusia își rezervă dreptul de a face tot ceea ce consideră că este necesar", a adăugat el.Israelul a făcut eforturi repetate pentru a convinge Moscova să nu vândă sisteme S-300 către Siria, temându-se că îi vor limita capacitatea de acțiune.Joi, Israelul a anunțat că a lovit aproape toate infrastructurile militare iraniene din Siria, după tiruri de rachete care au vizat teritorii controlate de Tel Aviv în Înălțimile Golan.Sistemele S-300 ar fi complicat semnificativ loviturile aeriene israeliene, notează Reuters.Acest sistem de rachete, dezvoltat inițial de armata sovietică, a fost modernizat în diferite versiuni cu capacități diferite. Rachete sunt lansate din camioane și pot ataca avioane sau rachete cu rază scurtă și medie de acțiune.Deși a apărut și versiunea mai modernă S-400, sistemul S-300 este considerat în continuare foarte fiabil.Siria dispune în prezent de mai multe sisteme de apărare antiaeriană rusești, dar mai puțin moderne.