David Goodall, cercetătorul australian de 104 ani care a plecat în Elveția pentru a muri, s-a sinucis

"Astăzi, la ora 12,30 (10,30 GMT), profesorul David Goodall, 104 ani, s-a stins în liniște la Basel, în Elveția, după o injecție cu Nembutal", a scris pe Twitter Dr. Philip Nitschke, fondatorul Exit International, care l-a ajutat să organizeze această ultimă călătorie.David Goodall nu suferea de nicio boală în stadiu terminal dar a considerat că a venit timpul să plece de pe această lume.După o tentativă ratată de sinucidere, la începutul anului, Goodall a cerut de două ori autorităților australiene să beneficieze de o sinucidere asistată. În fața refuzului acestora, a călătorit până în Elveția , unde mai multe fundații oferă acest serviciu.Un exil pe care l-a resimțit cu amărăciune."Aș fi preferat să termin în Australia și regret mult că Australia este în urma Elveției" în ceea ce privește dreptul de a muri, le-a spus acesta ziariștilor, miercuri, într-un hotel din Basel.Acest cercetător asociat la Universitatea Edith Cowan din Perthil a părăsit Australia săptămâna trecută, pentru a-și vizita fiul la Bordeaux (Franța), înainte de a ajunge luni în Elveția."Nu vreau să mai trăiesc", a repetat acesta cu o zi în urmă, afirmând că nu are nicio ezitare.Pentru a arăta ca nu simte nicio tristețe sau regret, a început să cânte , cu voce puternică, un fragment din Oda Bucuriei a lui Beethoven.Joi, după o ultimă masă împreună cu familia - pește, chipsuri si plăcintă cu brânză, favoritele sale - s-a întins pe pat și un asistent i-a introdus în venă acul perfuziei.În conformitate cu legea elvețiană, centenarul a trebuit să deschidă valva pentru a elibera produsul letal, un sedativ puternic care, în doze mari, oprește bătăile inimii.Potrivit lui Dr. Nitschke, Goodall a cerut să fie donat medicinei corpul său sau, în caz de refuz, cenușa să-i fie împrăștiată.Omul de știință și-a exprimat speranța ca acest caz să determine Australia și alte țări să-și revizuiască legislația.Sinuciderea asistată este ilegală în majoritatea țărilor. Ea a fost total interzisă în Australia până când statul Victoria a legalizat anul trecut moartea asistată.Dar această legislație, care nu va intra în vigoare decât în iunie 2019, nu vizează decât bolnavii în stadiu terminal, cu o speranță de viață sub șase luni.În Elveția, însă, legea prevede că orice persoană care nu are afecțiuni psihice și care și-a exprimat de mai mult timp dorința de a muri poate să solicite o moarte voluntară asistată.