VIDEO Eurovision 2018: Cele mai controversate și nonconformiste apariții

Dans, muzică, cele mai controversate si nonconformiste apariții se reunesc în acest weekend pe scena de la Eurovision. Aici sunt câteva dintre cele mai bune piese de anul acesta, potrivit The Guardian Eurovision trebuie să aibă o parte de metalic în fiecare an - și dacă sunt suficient de teatrale, ca în cazul lui Lordi în 2006, poate câștiga. În acest an este vorba AWS al Ungariei cu Goodbye Summer, o melodie inspirată de moartea tatălui solistului.Netta vine un o melodie despre care se zice că are totul, de la sunete care par a fi de pui la un cor perfect pentru primul Eurovision #MeToo.La un eveniment recent, Mikolas Josef a mers cu un rucsac, spunând tuturor că are acolo o surpriza pentru prestația sa. Dacă e vorba despre artificii, va fi fantastic. Din păcate, sunt șanse foarte mari să fie o cămilă de jucărie, camile reale nu sunt permise pe scena Eurovision. Dezvăluirea surprizei va fi, cel mai probabil, doar o dezamăgire.Elina Nechayeva din Estonia va urca pe scena cu o rochie uriașă pe care va proiecta animații.Marea surpriză a primei semifinale este Ryan O'Shaughnessy din Irlanda cu melodia "Together". Clipul are în centru un cuplu format din doi bărbați. Asta ar putea să nu atragă pareri bune din partea Rusia unde este interzisa "propaganda homosexuală" .