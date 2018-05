FOTOGALERIE Rusia își etalează cele mai noi arme, sub privirile lui Vladimir Putin, la parada militară dedicată victoriei împotriva Germaniei naziste

#Russian President #Putin,at the Military parade on #RedSquare devoted to the 73rd anniversary of the Soviet Union,s Victory over Nazi #Germany,It was the #Soviet union that determined the outcome of #WW2,#Russia will resist attempts to deny this,We will Never allow This,#Moscow. pic.twitter.com/czz284he7c — Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) May 9, 2018

La paradă au mai fost prezentate un vehicul blindat denumit "Terminator" sau un robot de deminare, folosit la Alep și în orașul antic Palmyra din Siria. În total, au defilat peste 13.000 de soldați și 159 de vehicule, printre care 75 de avioane, potrivit ministerului rus al Apărării."Poporul nostru s-a bătut până la moarte. Nicio țară nu a suferit o astfel de invazie", a declarat Vladimir Putin, în discursul susținut la paradă.Președintele rus s-a recules apoi la mormântul soldatului necunoscut alături de președintele sârb Aleksandar Vucic și premierul israelian Benjamin Netanyahu.URSS a pierdut aproape 27 de milioane de oameni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Victoria din 1945 a fost ridicată la rangul de mit fondator al patriotismului și grandorii Rusiei.În discursul său, Vladimir Putin a denunțat persoanele care vor să "rescrie istoria" și să minimizeze rolul URSS în victoria împotriva nazismului. "Astăzi, unii oameni încearcă să șteargă realizările poporului nostru pentru a salva Europa de la sclavagism, dispariție, ororile Holocaustului", a spus acesta.Circa 1,6 milioane de persoane recunoscute ca veterani trăiesc în continuare în Rusia.Parade militare au avut loc și în alte orașe rusești, în timp ce o ceremonie a fost organizată în baza militară rusească Hmeimim din Siria, unde Moscova îl susține pe președintele sirian Bashar al-Assad.