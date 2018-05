Noua Zeelandă schimbă condițiile de viză pentru a salva recolta bogată a fructului național

Fermierii care cresc kiwi în Bay of Plenty intră în intră în plină perioadă de recoltă și nu reușesc să acopere sute de locuri de culegători vacante, ceea ce a obligat guvernul să declare oficial criză sezonieră de lucrători, lucru ce se întâmplă pentru prima oară în ultimul deceniu.Acest lucru le va permite vizitatorilor străini să schimbe condițiile vizei lor pentru a lucra în livezi și depozite de împachetare.”Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca fructele să putrezească în copaci sau pe pământ”, a spus premierul Jacinda Ardern.Munca de culegere este solicitantă fizic, este plătită cu salariul minim și presupune ca lucrătorii să se relocheze temporar, ceea ce o face neatractivă pentru mulți neo-zeelandezi, chiar și pentru cei asistați social.Cererea de fructe de kiwi a crescut la nivel global - mai ales in China - în condițiile în care producția a crescut anul acesta cu 19%, jumătate din ea așteptând încă să fie culeasă.În regiunea Bay of Plenty sunt 6.000 de șomeri, în condițiile în care livezile au nevoie de 1.200 de oameni imediat.Directorul companiei Apata din domeniu, Stuart Weston a spus că majorarea salariilor nu ar face nicio diferență și că situația este ”groaznică”: ”În mod inexplicabil, oamenii preferă să facă foamea decât să lucreze într-un depozit de fructe”.