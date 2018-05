Declaraţie comună semnată de Franţa, Germania şi Marea Britanie, care rămân părţi ale acordului nuclear încheiat cu Iranul în 2015

Articol susținut de Fondul Proprietatea

Domnul Ionescu e antreprenor. Produce pantofi pe care îi vinde și în țară și la export. Știe că, după ce recepționează pielea - materia lui primă -, are 60 de zile pentru a-și plăti furnizorul. Mai are cheltuieli cu utilitățile, iar în fiecare lună are de plătit salariile angajaților săi. Nu-și permite să livreze produse de calitate slabă, întrucât și-ar pierde clienții și ar închide apoi firma. Nu mai angajează în firma lui pe pile, ci doar pe competențe, pentru că, altfel, tot spre faliment s-ar îndrepta. Deși el nu înțelege cum și-ar putea conduce altfel afacerea, de ani buni tot citește în presă și vede la TV cum Statul livrează servicii slabe, gâfâie atunci când vine vorba să facă plăți şi numește tot felul de oameni slab pregătiţi în fruntea diferitelor instituții.