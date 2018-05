VIDEO Donald Trump, criticat dur în Franţa şi Marea Britanie, după ce a ironizat atentate şi alte crime, justificând deţinerea armelor de foc

Donald Trump a făcut controversatele afirmaţii într-un discurs susţinut la convenţia Asociaţiei Naţionale a Armelor de Foc (NRA) din Dallas. Liderul de la Casa Albă a oferit argumente în favoarea menţinerii dreptului cetăţenilor americani de a deţine arme de foc, în pofida unei serii de atacuri armate soldate cu sute de morţi în ultimii ani. Trump a motivat deţinerea armelor de foc, comparând situaţia din SUA cu cele din Franţa şi Marea Britanie."Parisul, Franţa, acolo există cele mai dure legi din lume privind deţinerea de arme. Nu are nimeni arme în Paris, nimeni, şi ne amintim cu toţii că peste 130 de oameni (au fost ucişi - n.red.), plus numeroşi alţii care au fost răniţi în mod oribil. Aţi observat că nu vorbeşte nimeni deloc despre asta? Au fost ucişi de un grup mic de terorişti care aveau arme. Nu s-au grăbit, i-au omorât pe toţi, unul câte unul. Bum! Vino aici. Bum! Vino aici. Bum!", a afirmat Trump, simulând împuşcarea unor oameni."Dar dacă un singur angajat ori un singur patron ar fi avut o armă, dacă o singură persoană de acolo ar fi avut o armă, îndreptată în direcţia opusă, teroriştii ar fi fugit ori ar fi fost împuşcaţi", crede Trump, potrivit BBC.De fapt, în atentatele comise la Paris în noiembrie 2015 teroriştii au deschis focul spre grupuri de oameni folosind arme semiautomate şi s-au aruncat în aer.În acelaşi discurs, Donald Trump a criticat numeroasele atacuri prin înjunghiere din Londra, afirmând căFranţa respinge vehement criticile lui Donald Trump şi aminteşte că în SUA au loc masacre comise cu arme de foc."Franţa dezaprobă comentariile preşedintelui Trump despre atacurile produse pe 13 noiembrie 2015 la Paris şi cere ca memoria victimelor să fie respectată. Franţa este mândră că este o naţiune în care achiziţionarea şi deţinerea armelor de foc sunt reglementate strict. Statisticile privind armele de foc ne fac să nu punem sub semnul întrebării decizia Franţei în acest domeniu. Cei care cred că aceasta este o aluzie la crimele în masă care îndoliază cu regularitate Statele Unite nu se înşală neapărat", a comunicat Ministerul francez de Externe, citat de cotidianul Le Parisien.François Hollande, preşedinte al Franţei în momentul atentatelor din 2015, a denunţat "declaraţiile ruşinoase" şi "trucurile obscene" ale lui Donald Trump.La rândul său, Manuel Valls, care era prim-ministru al Franţei în 2015, a afirmat despre Donald Trump: "Indecent şi incompetent. Ce să spun mai mult?"De asemenea, un cunoscut chirurg britanic, profesorul Karim Brohi, a declarat că este "ridicol" să se sugereze că înarmarea cetăţenilor ar contracara atacurile prin înjunghiere din Londra.