​VIDEO Manifestaţii anti-Putin în Rusia: Peste 1.600 de oameni au fost ridicaţi de poliţie. Opozantul Alexei Navalny, reţinut şi el

Alexei Navalny a lansat un apel la organizarea de manifestaţii sâmbătă, înainte de ceremonia învestiturii lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de preşedinte.Liderul opoziţiei ruse denunţă politicile autoritariste ale lui Vladimir Putin."Navalny a apărut în Piaţa Pushkinskaya din Moscova şi a fost reţinut imediat. Este un act absolut ilegal", a declarat Leonid Volkov, un alt politician de opoziţie.Mii de persoane au participat la protestele din centrul Moscovei, iar autorităţile au mobilizat forţe importante, inclusiv elicoptere, pentru supravegherea manifestanţilor.Protestele s-au desfăşurat sub sloganul "Putin nu este ţarul nostru!".Potrivit agenţiei Associated Press, demonstraţii anti-Putin au avut loc şi în alte oraşe din Rusia, inclusiv în Sankt Petersburg şi în Samara.Peste 1.600 de persoane au fost reţinute, în mai multe oraşe din Rusia, în cursul protestelor faţă de politicile preşedintelui Vladimir Putin, relatează cotidianul The Guardian.Poliţia rusă a confirmat că printre protestatarii reţinuţi figurează și Alexei Navalny, liderul opoziţiei, acuzat că nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine.În cursul mitingului din Moscova au fost reţinute 600 de persoane. Alte 150 de persoane au fost reţinute în Sankt Petersburg, 160 în Chelyabinsk (centrul Rusiei), iar 75 în Yakutsk (nord-est). Alte sute de persoane au fost reţinute în alte zone din Rusia.