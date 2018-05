Studiu: Viața de după închisoare. Deținuții eliberați pot fi mai puțin capabili să trăiască în legalitate

in spatele gratiilor

Zi după zi, an după an, imaginează-ți că nu ai spațiu personal, nici puterea de a alege cu cine să stai, ce să mănânci sau unde să mergi. Există amenințări și suspiciuni peste tot. Dragostea poate fi dificil de găsit pentru că ești separat de familie și prieteni. ​Perioadele lungi și dure de închisoare pot schimba personalitățile prizonierilor și vor face mai dificilă reintegrarea, constată Christian Jarrett, potrivit BBC. Pentru că trebuie să facă față, prizonierii limitați de acest tip de mediu nu au altă opțiune decât să se schimbe și să se adapteze. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care se confruntă cu sentințe pe termen lung - în Anglia și Țara Galilor, în jur de 43% din sentințe durează acum mai mult de patru ani.Într-un raport despre impactul psihologic al încarcerării, psihologul social Craig Haney (care a colaborat cu Philip Zimbardo despre infamul experiment din închisoarea Stanford) a fost sincer: "puțini oameni sunt complet neschimbați de experiența [închisorii] . Cercetătorii consideră că schimbările pe care le-au observat au drept cauza mediul sărac al închisorii, inclusiv lipsa de provocări cognitive și pierderea autonomiei."Aceasta este un aspect semnificativ și relevant din punct de vedere social", au concluzionat ei, "întrucât deținuții eliberați pot fi mai puțin capabili să trăiască în legalitate"Cu toate acestea, alte cercetări oferă unele urme de speranță. Ei au comparat profilurile deținuților ținuți în regim de securitate maximă din Suedia cu diferite grupuri de control, inclusiv studenți și gardieni. Ei au descoperit că prizonierii au devenit mult mai extroverti, mai deschiși și mai conștiincioși și s-au dezvoltat în ceea ce privește ordinea și disciplină.În schimb, cercetătorii consideră că rezultatele reflectă faptul că situația din penitenciare schimba, in mod pozitiv, atitudintea si comportamentul deținuților: "Mediul în închisoare este foarte strict atât în ceea ce privește reglementările, cât și în norme, iar spațiul privat este limitat"."Un astfel de mediu le impune deținuților să păstreze ordinea și disciplină pentru a evita pedepsele sau reacții negative ale co-deținuților", au concluzionat ei.