Audio Gafă a președintelui francez. Macron i-a mulțumit ”delicioasei” soții a premierului Australiei pentru primire

Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a mulțumit premierului Australiei, Malcolm Turnbull, și soției sale, Lucy, pentru primirea călduroasă numind-o pe aceasta din urmă ”delicioasă”, relatează Reuters.

Macron a ajuns marți în Australia pentru o vizită de trei zile, pentru a consolida relaţiile bilaterale pe plan strategic, economic, dar de asemenea ştiinţific, cultural şi lingvistic.

Macron i-a mulțumit miercuri premierului Turnbull și soției sale, Lucy, pentru că sunt gazde atât de bune și a lăudat mâncarea și vinul, înainte de a exclama: ”Vreau să vă mulțumesc pentru primire, dumneavoastră și delicioasei dumneavoastră soții pentru primirea călduroasă”.

Sometimes translation is tough.

