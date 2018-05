Bulgaria: Borisov a acuzat companiile străine de sănătatea precară a bulgarilor

Cu toate că în Bulgaria nu există reglementări clar definite şi controale stricte cu privire la calitatea produselor alimentare, prim-ministrul Boiko Borisov a acuzat companiile multinaţionale cum că acestea ar fi cauza deteriorării stării de sănătate a bulgarilor. Acest lucru a avut loc în cadrul unui forum internaţional la care, ieri, politicieni bulgari şi europeni au discutat despre aşa-numitul standard dublu pe care industria alimentară îl aplică pentru consumatorii din Europa de Vest şi de Est, şi s-au întrecut să declare cum vor pune capăt diferenţelor de preţ şi de calitate, potrivit Sega.bg , citata de Rador."Mi-ar fi foarte ruşine, dacă aş fi în locul acestor lanţuri de magazine şi producători. Sună deosebit de ofensator. Toţi cei care mă cunosc ştiu că sunt unul dintre cei mai mari apărători ai perspectivei europene. Nici prin minte nu mi-a trecut că este posibil ca asemenea mari companii de renume să îşi permită să facă un astfel de lucru. Le-am tratat cu un mare respect, am ajutat ca aceste lanţuri de magazine să intre în Bulgaria, pe piaţa liberă.Nu vi se pare scandalos?", a izbucnit Borisov. Prim-ministrul bulgar a rostit un discurs aprins privind interesele afectate ale naţiunii bulgare - de la copil la bunică."Nu credeţi că este o neruşinare termenul "gust naţional" pentru bebeluşi? Ce inteligenţă din Europa cercetează gustul unui bebeluş şi spune că bebeluşului bulgar îi place mai puţin laptele şi îi place uleiul de palmier? Ce deştept? Şi pune 100 de milioane de oameni să se simtă ca aborigenii.Cu siguranţă deja aborigenii se simt mult mai bine. Noi avem o atitudine plină de încredere şi dintr-odată se dovedeşte că naţiunea devine tot mai bolnavă", a spus Borisov. Principala sa indignare a fost legată de trei studii din ultimele luni, în care au fost comparate aceleaşi produse în Bulgaria şi în alte state din UE, ceea ce a arătat că există diferenţe şi privind compoziţia, şi legat de preţuri.Uimitor este faptul că o lungă perioadă de timp Bulgaria nu a văzut nicio problemă legată de „dublu standard“ la produsele alimentare şi că politicienii noştri au devenit activi atunci când, sub presiunea unor state din Europa Centrală, Comisia Europeană a recunoscut că există unele discrepanţe în mărfuri. Problema cu adaosul de ulei de palmier în produsele lactate a fost discutată de fapt de la primul cabinet al lui Borisov.Atunci s-a încercat restricţionarea adăugării unor asemenea grăsimi, dar ordonanţa a fost anulată de către instanţa de judecată. A urmat o împărţire între imitaţiile şi produsele lactate adevărate la standurile marilor magazine. Cu doar câteva zile în urmă, Ministerul Agriculturii a lansat spre discuţie o ordonanţă care interzice ca aceeaşi fermă să producă produse lactate reale şi imitaţii. De aceea, ţinta lui Borisov, lanţurile de magazine, este destul de inexactă.Cele mai multe bunuri în jurul cărora s-a ridicat atât de mult zgomot sunt disponibile şi în hipermarketuri şi băcănii de cartier. De exemplu, diverse produse din ciocolată, băuturi răcoritoare, unt etc. Dacă există nereguli în compoziţia acestor produse, vina nu este a companiilor de distribuţie, ci a producătorilor. Iar dacă cumpărătorul bulgar este obligat să cumpere bunuri ca un european de categoria a doua, atunci Agenţia bulgară pentru Siguranţa Alimentară ar trebuit să observe şi să ia măsuri împotriva lui.În Bulgaria, însă, controalele sunt efectuate prin compararea etichetelor, iar date reale privind discrepanţe în ceea ce priveşte calitatea alimentelor au apărut în principal din analize ale ONG-urilor - „Utilizatori activi“. Borisov şi-a îmbogăţit discursul cu mai multe argumente. "Bulgaria, în urmă cu 10 ani, investea 1 miliard în sănătate, acum investeşte 5 miliarde, iar oamenii continuă să moară de boli cardiovasculare cel mai mult în Europa.Nu m-am aşteptat că lucrurile pot evolua astfel în timp", s-a plâns premierul bulgar. El a făcut chiar o analogie cu vremurile socialismului, când părinţii căutau pe cineva cu pile la alimentară. Analogiile nu s-au terminat aici. Pe timpuri în cazarmă era scris: "serviciul este greu, dar în schimb e îndelungat". Acum putem scrie: "Produsele alimentare sunt dăunătoare, dar în schimb mai scumpe“, a arătat Borisov că are simţul umorului, întervenind într-o problemă total diferită - privind preţurile pentru ingredientele nocive şi privind înlocuirea mai nevinovată a ingredinetelor mai scumpe cu cele mai ieftine.A urmat un avertisment pentru occidentalii aroganţi. La următoarea reuniune la nivel înalt de la Sofia, la 16 şi 17 mai, când liderii statelor din UE vor vorbi despre Balcanii de Vest, premierul bulgar îi va cinsti pe participanţi cu alimente de "categoria a doua". Ceea ce mănâncă bulgarii vor mânca şi omologii mei - voi vedea cum serviciile lor vor califica mâncarea şi dacă le vor da să mănânce.Când Roosevelt, Stalin şi Churchill s-au aşezat şi au împărţit lumea, ce vină avem noi că am rămas de cealaltă parte a baricadei", a întrebat retoric el. (..) Liderul Partidului Socialist Bulgar (BSP), Kornelia Ninova, şi-a folosit discursul pentru a-l ataca pe premier. "Sunt uluită de întrebările lui Borisov: "Care deştept spune că bebeluşului bulgar îi place uleiul de palmier şi de ce se comportă astfel marile lanţuri de magazine în Bulgaria".Cine credeţi că este deşteptul, domnule premier? Păi dv.", a menţionat Ninova. Socialista nu a depăşit însă cu mult nivelul adversarului său, pentru că şi ea a dat vina pe hipermarketuri pentru standardele duble ale produselor alimentare şi din nou a cerut ca Parlamentul să adopte o lege specială împotriva lanţurilor comerciale.