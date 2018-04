”Miistrul Rudd pleacă. May în criză”. A treia plecare din guvern careia premierul trebuie să-i facă față

- "Rudd pleacă. May în criză": manşeta cotidianului conservator "Daily Express", suporter fervent al prim-ministrului Theresa May, subliniază dezorientarea: "Partidului Conservator, la putere, după demisia, pe 29 aprilie seara, a ministrului de interne, Amber Rudd, din cauza unui scandal legat de cotele de imigraţie". Autoritatea locatarei din Downing Street 10 se clatină din nou, în momentul în care, joi, urmează să aibă loc alegeri locale pe fondul reluării negocierilor pentru Brexit între Bruxelles şi Londra, potrivit Rador, care citează Le Point. În Regatul Unit, imigraţia e mai mult ca niciodată teren minat. Ostilitatea faţă de libera circulaţie a cetăţenilor din Uniunea Europeană explică în mare parte victoria-surpriză a partizanilor ieşirii din Uniunea Europeană la referendumul din 23 iunie 2016. Când l-a înlocuit pe David Cameron în postul de şef al guvernului, pe 13 iulie 2016, Theresa May i-a încredinţat fostul ei portofolui lui Amber Rudd.Această stea în ascensiune a dreptei moderate, care fusese o aprigă apărătoare a rămânerii în UE, trebuia să contrabalanseze numirea lui Boris Johnson, un dur susţinător al Brexitului, în fruntea diplomaţiei.Dar dna Rudd a fost "măturată" de două scandaluri legate de imigraţie. Primul a fost legat de regularizarea imigranţilor antilezi sosiţi în Regatul Unit în deplină legalitate în anii '50 şi care erau ameninţaţi cu deportarea.În continuare, Amber Rudd a dezminţit în faţa Parlamentului că ar fi la curent cu existenţa unor obiective "cifrate' pentru expulzarea imigranţilor clandestini. Or, Ministerul de Interne îşi continuă politica restrictivă de ani de zile. În cea mai veche democraţie parlamentară din lume, un asemenea sperjur duce obligatoriu la demisie. Afacerea este cu atât mai stânjenitoare pentru Theresa May, cu cât această politică de cote a intrat în vigoare pe vremea când ea era ministru de interne, între 2010 şi 2016, pentru a scădea cu orice preţ imigraţia netă.Sajid Javid, un apropiat aliat şi fost bancher anti-Brexit ca şi Rudd, a fost numit ministru de interne. Prin plecarea lui Amber Rudd, premierul pierde un al treilea ministru adept al "rămânerii". Viceprim-ministrul Damian Green şi ministrul apărării, Michael Fallon, au fost constrânşi să părăsească echipa guvernamentală în urma unor scandaluri de hărţuire sexuală. "Să-ţi pierzi unul din părinţi poate fi privit ca o nenorocire.Să-i pierzi pe amândoi seamănă a neglijenţă": Theresa May şi-ar putea însuşi acest citat al lui Oscar Wilde, din comedia 'Importanţa de a fi Onest'. După ce a pierdut majoritatea parlamentară la scrutinul din 8 iunie 2017, Theresa May nu mai supravieţuieşte decât graţie sprijinului protestanţilor nord-irlandezi. Guvernul ei este într-un echilibru precar între pro- şi anti-europeni cu scopul de a pune capăt războiului fratricid din cadrul dreptei privind Brexitul.Dar proiectul de ieşire din uniunea vamală europeană a relansat bătălia în cadrul guvernului. Pentru a evita cu orice preţ plecarea susţinătorilor Brexitului, May a refuzat să revină asupra dorinţei sale a rupe complet legăturile cu UE după 2021.Mai ales că demisia unui nou 'greu' al cabinetului intervine într-un moment în care Theresa May, după o lungă traversare a deşertului, se căţăra în fruntea sondajelor.Profitând de fermitatea ei faţă de Moscova cu ocazia tentativei de asasinare cu o substanţă chimică a lui Serghei Skripal la ordinele Kremlinului şi participarea Regatului Unit, alături de Franţa şi Statele Unite, la bombardamentele contra Siriei, May l-a depăşit pe adversarul ei laburist, Jeremy Corbyn, în intenţiile de vot. Tras în jos de controversa privind antisemitismul, care prevalează în cadrul primului partid de opoziţie, considerat ca fiind prea înţelegător faţă de Moscova, Corbyn şi-a văzut cota de popularitate scăzând drastic.Plecarea lui Rudd ar putea să-l repună în şa. Pentru a ieşi din belea, May contează din nou pe Uniunea Europeană. În vreme ce negocierile privind viitoarea relaţie dintre Regatul Unit şi UE intră în mizul subiectului, Bruxelles-ul ar putea face un gest pentru "a salva soldatul May". Într-adevăr, după părerea negociatorului-şef Michel Barnier, doamna premier, reputată pentru pragmatismul ei, rămâne cel mai bun interlocutor posibil.Buna voinţă a Comisiei, simbolizată de acordul din 8 decembrie pe prima fază - factura ieşirii, cetăţenii europeni şi Irlanda - i-a permis Theresei May să urce în sondaje.