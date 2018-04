Germania: Bonă suspectată de uciderea unui copil de 7 ani, pe care îl avea în grijă

Bona suspecta in uciderea unui copil de 7 ani, in Germania

Copilul a fost găsit fără viață de către tatăl său, în dimineața zilei de sâmbătă, 28 aprilie. Potrivit poliției, băiatul a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă în casa femeii de 69 de ani. La început, când părinții au venit să îl ia, nimeni nu a răspuns. Bona nu era acasă. Cu ajutorul unui vecin, părinții au reușit să intre în locuință, unde și-au găsit fiul fără viață. O ambulanță sosită imediat nu a reușit decât să constate decesul acestuia. Bona a dispărut, inițial, fără urmă.După autopsia cadavrului, a fost emis mandat de arestare împotriva femeii, pentru omor. "Este singura suspectă până acum", a declarat luni purtătorul de cuvânt al procurorului. El a adăugat că, momentan, se exclud alți suspecți. Potrivit primelor informații, femeia locuia singură într-o casă din Gaisbacher Straße, în Künzelsau.Anchetatorii au căutat sâmbătă făptașul cu un contingent mare de forțe, cu câini și chiar cu ajutorul unui elicopter. Un martor a dat în cele din urmă indiciul crucial, iar polițiștii au reușit s-o localizeze pe femeie, în jurul orei 21.30, în Künzelsau."Suntem bucuroși că am găsit o persoană suspectă atât de repede", a declarat purtătorul de cuvânt al procurorului din Heilbronn. Cum s-a ajuns la faptă, "poate cel mai bine să clarifice suspecta", a adăugat el. Aceasta este reprezentată de un avocat și, pentru moment, nu a dat niciun răspuns în privința acuzațiilor ce i se aduc.După cum a spus un martor, copilul nu a dormit acolo sâmbătă, pentru prima dată. Din motive de protecție personală, domiciliul părinților este păstrat secret. Infracțiunea este un mister pentru familie, potrivit unor informații provenite din cercurile poliției. Relația cu "bunicuța îngrijitoare" ar fi fost foarte cordială. Copilul a fost în grija ei noaptea, ocazional, de cinci ani. Între părinți și aceasta ar fi existat o relație de mare încredere.Un băiat care transporta ziare pe stradă a spus presei locale că femeia era "întotdeauna prietenoasă". Un bărbat care o cunoaște pe acuzată și îl cunoștea și pe soțul ei, decedat în 2005, este șocat de evenimente. El descrie femeia de 69 de ani ca o "femeie cu inima bună", sau, cel puțin, a avut această impresie despre ea. Și el se confruntă cu întrebarea "cum s-a putut întâmpla acest lucru" și resimte moartea băiatului ca fiind un eveniment foarte tragic.Între timp, primarul Stefan Neumann a exprimat condoleanțe familiei. "Suntem profund triști de moartea băiatului de șapte ani, de la Künzelsau. Oricine, mai ales dacă are copii, poate înțelege că un astfel de caz e unul dintre cele mai oribile lucruri pe care vi le puteți imagina", a declarat el pentru ziarul local.