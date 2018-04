Playtech: Fotografiile în care Coreea de Nord pare o țară ca toate celelalte

David Guttenfelder a călătorit pentru prima dată în Coreea de Nord în 2000, iar fotografiile sale îți arată cum e o zi obișnuită din viața locuitorilor. De asemenea, acesta a ajutat la deschiderea Associated Press Bureau în Pyongyang, în 2012.Acesta spune că, de-a lungul anilor, a observat o schimbare culturală în capitală. El crede că din 2011, când Kim Jong-un a preluat puterea, a existat dorința de aliniere a Pyongyang cu standardele internaționale.După ce a înființat Associated Press Bureau, fotograful a petrecut mai mult de trei ani în Coreea de Nord. Pe lângă știri, acesta a încercat să surprindă prin fotografie și viața de zi cu zi a oamenilor. „În munca mea de fotojurnalist am încercat să am un ochi critic, dar și să fiu uman și să arăt că oamenii de aici sunt obișnuiți și încearcă să-și vadă de viața lor ca toți ceilalți”, a declarat acesta.Articolul integral, pe Playtech.ro