The Economist vă explică: La ce ne putem aștepta de la întâlnirea Trump - Macron

Donald Trump s-a aș

ț

ști doi lideri occidentali cu viziuni mai contradictorii despre lume. Gazda, un mitocan fost prezentator de emi

țele și va abjura multilateralismul. Musafirul, un licențiat erudit în filozofie, a câștigat puterea respingând naționalismul ș

ș

Și totuși, în ciuda tuturor evidenț

ț

ț

șarmului?, se intreaba Rhe Economics, citat de Rador.





ționat cu președintele american, deși Franț

și Regatul Unit la recentele lovituri aeriene asupra arsenalelor chimice siriene, ba chiar a și insistat pe efectua

ț

ția președintelui francez este acee

ș

ța într-un mod mai puț

țe acordul nuclear cu Iranul pe 12 mai, așa cum a ameninț

și diplomatic. Alte chestiuni spinoase care trebuie discutate sunt comerțul transatlantic, Rusia și schimbarea climei.





Francezii par neobișnuit de mulțumiț

ș

ție. Ei au tolerat modul în care el l-a tratat pe dl Trump în cursul unei vizite pompoase în Franț

ț

și-a și exagerat influența pe care o are asupra dlui Trump. Dar el este conș

țele dintre ei sunt enorme și, oc

ș

și alteori eșuez”, a declarat dl Macron anul acesta. În realitate, cel mai bun lucru la care poate spera preș

ș





La un an d

ș

ț

și studenții acțiu

ți dintre francezi la place modul în care el a schimbat imaginea Franței peste hotare. Retorica dlui Macron despre grandoare și prestigiu prinde la public, iar perspectiva ca Franț

ționeze în calitate de

ț

ședinte american. Pe termen mai lung, totuș

și s

ț

azat la masă pe 23 aprilie pentru a cina împreună cu omologul său francez, Emmanuel Macron, la conacul de secol 18 din Mount Vernon care i-a aparinut cândva lui George Washington. E greu să găsesiuni TV de divertisment, a fost ales pe baza promisiunii că va închide granii lăudând Europai ordinea mondială liberală.elor, dl Macron este liderul european care a făcut cel mai mult pentru a ajunge la o improbabilă relaie călduroasă cu dl Trump. Unii îi spun „îmblânzitorul de Trump”. Dar ce poate spera cu adevărat dl Macron să obină de la această ofensivă aDl Macron nu caută să se alieze necondia a participat împreună cu SUArea lor. Nici în căutarea vreunui soi de relaie afectuoasă nu se află, cu toate că pare să fi găsit un fel de punct comun cu dl Trump, un alt personaj considerat cândva un venetic pa plaiurile politice. Mai degrabă, ambia de a putea să-l încurajeze, în cel mai fericit caz, pe conducătorul american să-i folosească influenin nociv, să-l împiedice să provoace vreo pagubă reală. Acesta este motivul pentru care cea mai presantă chestiune din cursul vizitei de stat de trei zile va fi să-l convingă pe dl Trump să nu denunat el că va face. Dl Macron va căuta de asemenea să-l convingă pe dl Trump să rămână implicat în Siria, atât pe plan militar câti să-l lase pe dl Macron să-i încerce norocul cu această relaa anul trecut, cu tot cu o paradă militară de Ziua Bastiliei, o situaie care ar fi fost de neimaginat, de pildă, pentru Marea Britanie a guvernului Theresa May. Dar, la un moment dat, va apărea o presiune internă asupra conducătorului francez pentru a produce ceva concret de pe urma întregii tămâieri. Uneori, dl Macrontient totodată că diferenazional, insurmontabile. E foarte cunoscut faptul că liderul francez n-a ajuns nicăieri cu tentativele de a-l convinge pe dl Trump să revină în cadrul acordului climatic de la Paris. „Câteodată reuesc să-l conving,edintele francez este să îmblânzească instinctele mai sălbatice ale dlui Trumpi să-l determine ca măcar să asculte ce au de spus membrii clubului democrat-liberal occidental.upă surprinzătoarea sa victorie electorală,i cu o majoritate robustă în parlament, dl Macron încă mai are capital politic de cheltuit. Politicile sale interne poate că nu sunt tocmai populare înară, unde sindicatele organizează greveni de ocupare drept protest. Însă celor mai mula să acinterlocutor european favorit al Americii compensează rezervele pe care francezii le au cu privire la dl Trump. Deocamdată, dl Macron poate să pară cel mai istemanipulant al năzurosului prei, dacă nu va reuă obină un rezultat palpabil în schimbul eforturilor sale, el va risca să pară naiv, ridicol sau ambele.analiză The Economist (preluare Rador)