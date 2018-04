VIDEO SUA: Un soldat rănit a primit primul transplant de penis din lume

Un soldat rănit de un dispozitiv exploziv improvizat în Afganistan a suferit primul transplant de penis și de scrot din lume, au declarat oficialii Spitalulului Johns Hopkins din Baltimore, relatează Reuters.

O echipă de nouă chirurgi plasticieni și doi chirurgi urologici au operat veteranul, a carui nașionalitate nu a fost dezvaluită, timp de 14 ore pe 26 martie, au afirmat reprezentanții spitalului.

Echipa a transplantat un penis, un scrot fără testicule și un perete abdominal parțial de la un donator decedat. Omul rănit, care a cerut anonimatul, s-a recuperat din operație și așteaptă să fie eliberat din spital săptămâna aceasta.

”Sperăm că acest transplant va ajuta la restabilirea aproape de normalitate a funcțiilor urinare și sexuale ale acestui tânar ", a spus dr. W.P. Andrew Lee, șeful secției de chirurgie plastică și reconstructivă de la Universitatea Johns Hopkins.

"Când m-am trezit prima oară (după intervenția chirurgicală), m-am simțit în sfârșit mai normal ... cu un nivel de încredere. Încrederea ... că, în final, sunt OK ", a spus el după operație.

BREAKING NEWS: @HopkinsMedicine performs the first total penis and scrotum #transplant in the world. https://t.co/HO7uwbOXta pic.twitter.com/BbWP931YFc