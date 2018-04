Un vlogger din Barcelona riscă doi ani de închisoare după ce i-a oferit unui cerșetor român biscuiți umpluți cu pastă de dinți

Kanghua Ren -cunoscut sub numele de ReSet pentru cei peste un milion de abonați de pe YouTube- s-a filmat în timp ce umplea biscuiții cu pastă de dinți și i-a oferit bărbatului fără adăpost."Poate am mers un pic cam departe, însă să privim partea bună: îl va ajuta să își curețe dinții. Cred că nu s-a mai spălat pe dinți de când a devenit sărac", a spus vloggerul.Georghe L., originar din România, a declarat că s-a simțit rău după ce a mâncat biscuiții umpluți cu pastă de dinți."Mi s-a făcut rău după vreo cinci minute și am început să vomit", a povestit acesta.Autoritățile s-au autosesizat după ce bărbatului i s-a făcut rău, iar Reset riscă acum o pedeapsă de doi ani de închisoare, fiind acuzat de crimă împotriva integrității morale, precum și despăgubiri în valoare de 30.000 de euro.