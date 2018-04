Rachel Barrie este una dintre puținele femei care dețin vreodată titlul de master blender a Scotch whisky-ului.În cariera ei de 26 de ani, Rachel a mirosit si a gustat peste 150.000 de tpuri de whisky diferite, potrivit BBC. Ea este un expert într-un domeniu dominat in mod traditional de bărbați, având titlul râvnit inca din din 2003. In calitate de cea mai cunoscuta femeie din domeniul ei, Rachel poate fi descrisă în mod clar drept "Prima doamna a Scotch whisky-ului".Este o meserie care necesită o gamă largă de aptitudini - nu în ultimul rând analizarea si gustarea a mii de butoaie de whisky în fiecare an pentru a asigura consistenta si calitatea produselor existente sau pentru a crea noi combinații de arome.Pasiunea lui Rachel pentru scotch incepe in copilăria ei din Aberdeenshire, când a facut cunostinta cu "sucul intepator". "Prima data am gustat whisky in casa bunicii mele când aveam șapte sau opt ani", își amintește ea. Când am răcit, mi-a dat un pahar de apă fierbinte, fierbinte, miere, lămâie și o mică doză de whisky de malț. Mi-a vindecat raceala." Ea adaugă cu un chicot: "După aceea am inceput sa am dureri de urechi sau dureri în gât, probabil, la fiecare două săptămâni."Dupa finalizarea cursurilor de chimie la Universitatea din Edinburgh, Rachel a inceput sa-si cladeasca o cariera, lucrand initial ca om de stiinta la Scotch Whisky Research Institute.In 2011, s-a alaturat companiei Morrison Bowmore, unde a dezvoltat branduri cunoscute de whisky precum Bowmore, Auchentoshan, Laphroaig si Ardmore.