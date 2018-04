Actorul Verne Troyer a murit la vârsta de 49 de ani: ”Nu poți ști niciodată ce bătălie interioară este în sufletul cuiva”

Cauza morții nu a fost dezvăluită, dar familia scrie în mesaj că ”depresia și sinuciderea sunt probleme foarte serioase”.”Nu poți ști niciodată ce bătălie interioară este în sufletul cuiva. Fiți buni unii cu alții. Și nu uitați, niciodată nu e prea târziu să ceri cuiva ajutorul”, se mai spune în postare.Troyer, care avea 81 centimetri înălțime este cunoscut mai ales pentru peliculele "The Spy Who Shagged Me" și "Austin Power in Goldmember" din seria Austin Powers.El a jucat și rolul goblinului Griphook din filmele Harry Potter.Troyer suferea de nanism acodroplazic și a povestit, la un moment dat, că părinții nu l-au tratat diferit față de frații săi cu înalțimi normale: ”Obișnuiam să car lemne și să hrănesc vacile, porcii și animalele de la fermă”.El nu avea studii de actorie, dar, când lucra la un serviciu telefonic de consultanță pentru clienți, un prieten i-a spus că producători de la Hollywood caută o dublură pentru un bebeluș și așa și-a început cariera de actor.Numele lui apare pe genericul a peste 25 de filme, printre care și "Fear and Loathing in Las Vegas," "The Love Guru," și "The Imaginarium of Doctor Parnassus."