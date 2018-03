Cerșetori romi în Canada spun că sunt refugiați din Siria sau Bosnia, deși au venit din România

Două femei de cetățenie romă cerșesc pe marginea unui drum din Canada. Ceea ce le diferențiază pe aceste femei de ceilalți oameni ce încearcă să supraviețuiască pe străzile din Toronto este modul în care cerșesc - afirmă că sunt refugiați, scrie CityNews, care arată ca mulți romi se identifică ca fiind refugiați sirieni sau bosniaci. Jurnaliștii canadieni au aflat de fapt că unii cerșetori vin din România și scriu că aceștia sunt persecutați acasă.

Anul trecut, aproximativ 900 de solicitanți ai ajutoarelor pentru refugiați din diferite țări au folosit, pe noapte, paturile adăposturilor de urgență ale orașului. Anul acesta, numărul a crescut la aproximativ 2.000 refugiați pe noapte-adică 33% din populația adăpostului.”Am vorbit cu două femei care cerșeau de-a lungul străzii Lakeshore Road, lângă Etobicoke. Țineau în mână semne pe care scria că au trei copii, susțineau că sunt acolo de trei luni și ca sunt refugiați. În următoarea zi, am vizitat-o din nou pe femeia cu care am vorbit cu o zi înainte. De data asta, când am întrebat-o de unde este, a recunoscut că e din România. Am întrebat-o dacă este de etnie roma, a dat din cap și a spus "Yes. roma, gypsy.", povestește jurnalistul de la CityNews.Un posibil motiv pentru confuzia de naționalitate este faptul că aceste femei se identifică drept romi-un grup etnic care se confruntă cu discriminare în mare parte din Europa centrală, estică și sud-estică.In 2016, un reportaj al postului de televiziune France 3 arăta că la aproape toate semafoarele din centrul Parisului au apărut cerșetori care țin în mână pancarte cu mesajul "familie siriana SOS", cerșetori care se pretind a face parte din grupul decare au fugit de războiul din Siria și au ajuns în Europa. Mai târziu, aceeaşi echipă de televiziune filmează cum presupusele refugiate siriene predau banii strânşi din cerşetorie unui bărbat. Tactica este arhicunoscută autorităţilor franceze.