Cam câți spioni ruși sunt în SUA și de ce expulzarea a 60 dintre ei nu este neapărat un lucru bun, potrivit experților

Serviciile rusești de spionaj încă folosesc acoperirea ambasadelor și consulatelor, așa cum o face și Washingtonul. De asemenea, Moscova folosește emigranți ruși și companii-paravan, trimite turiști pe termen scurt în State, recrutează americani și sparge rețele de computere, spun persoane care cunosc fenomenul.”Rusia obișnuia să aibă un singur mod de a face lucrurile. Acum, abordarea lui Putin este: să răsară în 1.000 de locuri”, a spus recent un fost înalt oficial, care arată că Moscova are o abordare mai variată sub conducerea lui Vladimir Putin, și el fost spion sovietic.FBI urmărește deplasările și le monitorizează comunicațiile celor suspectați că sunt spioni strănini, dar prezența crescută a rușilor și avantajul comunicațiilor criptate disponibile oricui sunt un obstacol în plus pentru departamentul de contra-spionaj a FBI, au spus oficiali americani. CIA urmărește spionii străini în afara SUA, Agenția Națională de Securitate monitorizează comunicațiile internaținale, iar FBI este însarcinată cu prinderea spionilor de pe teritoriul SUA.Casa Albă a anunțat marți că va expulza 60 de diplomați ruși - 12 dintre ei activând la misiunea ONU - și că va închide consulatul din Seattle, măsuri luate ca parte a răspunsului internațional la otrăvirea unui fost spion rus în Marea Britanie.Un înalt oficial a declarat că, înainte de ordinul de expulzare, erau peste 100 de spioni ruși în SUA. Un oficial cu experiență în supravegherea spionilor ruși afirmă că guvernul SUA prezintă public un număr mai mic de presupuși spioni ruși ce lucrează sub acoperire diplomatică pentru ca Moscova să nu știe exact câte persoane sunt sub supraveghere.Numărul exact variază în timp, dar ”în medie este cam de 150”, a adăugat acesta.”Avem un aparat de contra-spionaj foarte, foarte, foarte bun. Avem mulți oameni în FBI a căror slujbă este să stea cu ochii pe acești oameni - și sunt foarte buni la asta”, a declarat Robert Litt, fost procuror general pentru directorul National Intelligence. Totuși, este nevoie de zece - sau mai mulți - specialiști FBI și polițiști pentru a urmări un spion timp de 24 de ore.Aceștia trebuie să supravegheze toate intrările unei clădiri și toate lifturile, să fie atenți la schimbarile de ținută, de vehicule și chiar de peruci ale celor urmăriți. Una din tacticile rușilor este scoaterea, în același timp a unui număr mare de oameni dintr-o reprezentanță diplomatică, printre care se află unul-doi agenți de informații, iar FBI-ului îi este greu să decidă pe cine urmărește.Unii responsabili leagă spionajul mai agresiv al Kremlinului de întoarcerea lui Putin în funcția de președinte în 2012 și de anexarea Crimeii în 2014. ”Am observat o creștere în activitatea de spionaj și de informații rusească în SUA și Europa, deși puțini analiști și-au dat seama”, afirmă Heather Conley, fost angajat al departamentului de Stat.Michael Rochford, fost șef al departamentului de spionaj din FBI, spune că expulzările în masă ale spionilor care pozează în diplomați vor afecta serviciile secrete rusești și starea de spirit de la cartierele generale ale șefilor lor din Moscova.După expulzările din trecut, spionii ruși și-au predat operațiunile către ofițeri care rămân în urmă. Acești ”clandestini” sunt agenți în misiune pe termen lung în cazul cărora nu se poate demonstra că au legături cu guvernul rus. Problema - a explicat el - e că după ce Moscova îi înlocuiește pe cei expulzați nu mai este clar care sunt noii spioni.”Câteodată e mai bine să știi cine sunt și să-i urmărești”, adăugat Rochford.