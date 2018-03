Marea Britanie: Manifestaţie în faţa Parlamentului împotriva lui Corbyn, acuzat de antisemitism

Aproape 500 de persoane au demonstrat luni, în fața Parlamentului britanic, împotriva şefului opoziţiei, deputatul laburist Jeremy Corbyn, acuzându-l că ar permite ca antisemitismul să se răspândească în cadrul partidului său. "Jeremy Corbyn nu a ştiut să ia măsuri semnificative și a lăsat un spațiu pentru rasiști", a spus Jonathan Arkush, președintele unei organizații reprezentative a comunității evreiești, Board of Deputies of British Jews, potrivit La Libre , citat de Rador."Prea mult este prea mult", a scandat el, avertizând că evreii "părăsesc" Partidul Laburist. Aproximativ cincizeci de susținători ai lui Jeremy Corbyn au venit să-și exprime sprijinul pentru liderul lor, fapt ce a provocat schimburi tensionate între cele două grupuri și câteva ciocniri fizice minore. Board of Deputies of British Jews (Consiliul de Deputați al Evreilor Britanici) a publicat anterior, alături de o altă organizație evreiască, Jewish Leadership Council, o scrisoare deschisă extrem de fermă prin care l-au acuzat pe Jeremy Corbyn că este în mod regulat "de partea antisemiţilor".Hezbollah, mișcarea șiită libaneză, "comite atrocități teroriste împotriva evreilor, dar Corbyn spune că sunt prietenii săi și participă la mitinguri pentru Hezbollah la Londra", acuză cele două organizații evreiești. "Este exact același lucru pentru Hamas", mişcarea islamistă palestiniană, scriu ele. "Din nou și din nou, Jeremy Corbyn a fost mai degrabă de partea antisemiţilor decât a evreilor".Ambele organizații afirmă că, pe internet sau la mitinguri, "calomniile împotriva evreilor" sunt o constantă în rândul laburiştilor și că doar Jeremy Corbyn, în calitate de lider al partidului, poate pune capăt acestei situaţii. Într-un comunicat publicat duminică, liderul laburist a declarat că se va întâlni cu reprezentanții comunității evreiești în zilele următoare pentru a încerca să-i liniștească pe critici și pentru a reconstrui o legătură."Antisemitismul s-a manifestat în buzunarele interioare ale Partidului Laburist, cauzând durere și suferinţă comunității noastre evreiești din Partidul Laburist și din restul țării", a spus el. "Îmi pare sincer rău pentru durerea care a fost provocată."