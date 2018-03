Demografie şi destin. Colapsul demografic al Bulgariei

Bulgaria:Patriarhul in fruntea marsului

Bulgaria pare a fi cel mai notabil reprezentant al unei probleme care ar putea să afecteze Europa în secolul al XXI-lea: colapsul demografic. Marele dezechilibru dintre piramida demografică și rata scăzută a natalității (1,6 copii per femeie) va face ca numărul locuitorilor ''Bătrânului Continent'', care în 2016 era de 741 de milioane de locuitori să scadă la 719 de milioane în 2050, într-o perioadă care va fi caracterizat de o dezvoltare pe scară largă a populației lumii, potrivit Rador, care citeza Il Giornale Demografie şi destin, din moment ce rata de creștere a populaţiei afectează structura socială, mediul economic și echilibrul intern al unei țări. Pentru Bulgaria și pentru restul Europei de Est, problema demografică se conturează ca o provocare iminentă a deceniilor viitoare.Aşa cum a scris Emmanuel Petrobon în 'Opinio Juris' „proiecțiile elaborate de Organizația Națiunilor Unite estimează că, între 2050 și 2100, populaţia [Bulgariei] se va reduce de la nivelul actual de 7 milioane și 128 de mii de locuitori (2016) la la 3 milioane 400 mii, cu o ''scădere'' de 60.000 de persoane în mai puțin de un an, 164 pe zi, aceasta fiind cea mai rapidă și severă depopulare a planetei, împreună cu cea pe care o va suferi şi România în aceeași perioadă". Deja în 2013, ''Novinite'' observa că depopularea țării fusese deosebit de intensă în zonele rurale, în care locuiesc doar 2 milioane de persoane şi unde din acest motiv, în 2012, au şterse de pe hartă 24 de localităţi.Bulgaria va fi din ce în ce mai puţin bulgarăMatthew Zola a scris în East Jiurnal: „Actuala componență etnică a Bulgariei vede 5,7 milioane de bulgari, 1,3 milioane de romi, 800.000 de turci și circa 100.000 de alte etnii. Peste douăzeci de ani - se explică în raport - vor fi 3,1 milioane de bulgari, 1,8 milioane de romi, turcii vor rămâne în jurul valorii de 800.000 în timp ce reprezentanții altor grupuri etnice vor fi peste 300.000. Pe scurt, o Bulgarie din ce în ce mai puțin bulgară“.Pierobon comentează astfel: „ Bulgaria viitorului ar putea fi un stat eșuat în care nativii vor fi o minoritate și nu e garantat că tranziția spre viitor va fi una liniștită: deja astăzi retorica antiromă folosită de politicieni, xenofobia galopantă și situația de degradare și abandon din sate și suburbii, ostatici ale familiilor infractorilor romi, incendiază periodic țara guvernată astăzi de partidul Cetățenii pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB), partidul conservator al primului-ministru Boiko Borissov. Programele pentru creşterea natalităţii ale executivului s-au ciocnit de ideea de a considera imigrația din afara Europei ca fiind o forță motrice pentru revigorarea demografică a țării.Viitorul BulgarieiŢară săracă și sub-dezvoltată comparativ cu media continentală, Bulgaria este un stat care are în faţă perspective mai mult decât sumbre, iar povestea sa dovedeşte modul în care, pe termen lung, ponderea demografiei poate deveni o chestiune de viață sau de moarte pentru o entitate politică. O populație în declin înseamnă mai puțină forță de muncă, mai puține componente pentru rezervorul intelectual, o diminuare a perspectivelor de creștere economică, un dezechilibru al dinamicii sociale și mai puțină influență: într-un cuvânt, irelevanță. Aceaşi irelevanță cu care s-ar putea confrunta în secolul douăzeci și unu o Europă pentru care factorul demografic este cu siguranță important, dar nu cel mai important dintre multele care semnalează dificultatea sa de a răspunde provocărilor lumii globalizate.