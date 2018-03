China și Rusia acuzate de desfășurarea unui "război împotrivă drepturilor omului" în cadrul ONU

the guardian

China și Rusia desfășoară cu succes acțiuni cu scopul de a slăbi eforturile ONU de a proteja drepturile omului în întreagă lume, potrivit diplomaților și activiștilor. Cele două țări au făcut lobby pentru a reduce finanțarea pentru monitorii drepturilor omului și pentru un post de conducere dedicat muncii pentru drepturile omului, relateaza The Guardian Inițiativă ONU privind drepturile omului a fost înființată în 2014, după o serie de eșecuri ale ONU în prevenirea sau sondarea alarmelor privind atrocitățile, care au culminat cu crimele în masă din Sri Lanka în 2009.Un înalt funcționar în biroul secretarului general a fost numit pentru a se asigură că s-au înregistrat progrese pe această temă în întreagă organizație, însă finanțarea acestui post a fost redusă în acest an de către comisia a cincea, că urmare a lobby-ului din partea Chinei și a Rusiei. Acum, muncă în domeniul drepturilor omului care a fost responsabilitatea acestui oficial va fi împărțită în cadrul altor posturi.Finanțarea funcției înaltului comisar pentru drepturile omului de la Geneva a fost de asemenea tăiată. Actualul comisar de rang înalt, Zeid Ra'ad Hussein, a anunțat că va demisiona în acest an și că nu va mai solicita un alt mandat în cadrul postului. El a explicat personalului sau că lipsă unui sprijin global pentru protejarea drepturilor omului i-a făcut muncă imposibilă.Un diplomat occidental a recunoscut că drepturile omului se pierd în cadrul ONU, în mare parte pentru că China a devenit o voce din ce în ce mai aspră pregătită să conducă campanii de lobby.