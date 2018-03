Cel mai recent bilanț al incendiului care a devastat un centru comercial din Rusia: 64 de morți, dintre care 9 copii, zeci de dispăruți

Serviciile de salvare si pompierii încercau în continuare luni sa înlăture molozul de la etajul trei, epicentrul incendiului, în condițiile în care aproape tot acoperișul centrului comercial s-a prăbușit."Moartea a 64 de persoane a fost confirmată„, a precizat un purtător de cuvânt al comitetului de anchetă, Svetlana Petrenko.Cel puțin 9 copii figurează printre victime, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului local pentru situații de urgență, Borisa Dediuhina, citată de agenția Ria Novosti.Un precedent bilanț vorbea despre 37 de morți și 64 de persoane date dispărute, printre care 41 de copii.Un copil de 11 ani și o tânără de 18 ani care au sărit de la etajul trei pentru a scăpa de flăcări sunt internați în stare gravă. Incendiul a început la ora 11,00 GMT , duminică, la etajul trei al centrului comercial situat pe strada Lenin, în centrul Kemerovo.Comitetul rus de anchetă a anunțat deschiderea unei anchete și arestarea a patru persoane, printre care chiriașul sediului unde a început incendiul și directorului societății care gestionează centrul comercial.Incendiul a fost pus sub control duminică, la ora 17,30 GMT, la peste șase ore după declanșare.Dotat cu o saună, mai multe săli de cinema, restaurante și o sală de bowling, centrul comercial era foarte frecventat în zilele de duminică. Pagubele provocate de incendiu au fost estimate la peste 3 miliarde de ruble (42,6 milioane de euro)."Cauza incendiului este neglijența. Normele sunt stabilite, dar modul în care le respectăm este cauza catastrofei tuturor nefericirilor pe care le vedem azi", a spus la o televiziune delegata pentru drepturile copiilor la Kremlin, Ana Kuznetsova.Martori afirmă că nu au auzit alarmele de incendiu care ar fi trebuit să funcționeze."Nu a existat niciun anunț, oamenii au început să alerge spre ieșiri. Apoi, a fost un miros de ars. Am început să înțelegem că nu era vorba de un exercițiu", a declarat o femeie, la televiziunea Rossia 24.Sute de persoane s-au oferit voluntari pentru a dona sânge pentru victime.Incendiul, care potrivit primelor elemente ale anchetei a început într-o sală de cinema, a distrus peste 1.000 de metri pătrați din centrul comercial.În fiecare an, numeroase persoane mor in Rusia din cauza incendiilor, pe fondul unei infrastructuri deficitare care datează adeseori din epoca sovietică.