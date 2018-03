Protestatari pro-democratici arestati in Belarus

Mitingul a avut loc la aniversarea a 100 de ani de independenta a Belarusului fata de Rusia. Politia din capitala bielorusa, Minsk, a retinut, duminica, zeci de protestatari care au incercat sa organizeze un mars, potrivit Deutsche Welle.

Vineri, presedintele autoritar Alexander Lukashenko a respins independenta tarii, numindu-o o "pagina insensibila a istoriei noastre".Grupul pentru drepturile omului, Vyasna, il acuza pe Lukasenko ca incearca in mod deliberat sa sterga identitatea bielorusa si sa "rusifice" fosta republica sovietica. Desi guvernul a fost de acord cu un concert de "Ziua Libertatii" si in a interzis orice protest sau mars, multi oameni au purtat steagul din 1918, care a devenit un simbol al opozitiei. Cel putin 70 de persoane au fost arestate de politie, potrivit jurnalistilor de la fata locului.Statul a primit avertismente si sanctiuni din partea UE dupa ce Lukashenko a eliberat politicienii de opozitie in inchisoare in 2016. Observatorii politici au declarat ca Lukasenko a permis sarbatorirea pentru a evita repetarea tulburarilor de anul trecut si perspectiva unei noi mustrari din partea Uniunii Europene.Printre cei arestati se numara politicienii de opozitie Mikola Statkevich si Vladimir Nyaklyaev, 12 organizatori ai protestelor precum si un barbat in varsta de 90 de ani. Anul trecut, mai mult de 700 de persoane au fost arestate la reuniunea din 25 martie.