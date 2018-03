Avocatul actriței porno Stormy Daniels, avertisment pentru Trump: Dacă o poză face cât o mie de cuvinte, câte cuvinte valorează asta?

Michael Avenatti, avocatul care o reprezintă pe actriţa porno Stormy Daniels, care susţine că a avut o relaţie cu Donald Trump, afirmă că o postare a sa de pe Twitter cu o imagine în care se poate vedea un CD sau DVD este o avertizare pentru Donald Trump, scrie CNN, citat de news.ro.

Joi noapte Michael Avenatti a postat pe Twitter o poză în care se poate vedea un CD sau DVD alături de un text: ”Dacă o poză face cât o mie de cuvinte, câte cuvinte valorează asta???”.

Avenatti a declarat pentru CNN că discul conţine dovezi care susţin afirmaţiile lui Daniels privind aventura sa cu Trump.

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR