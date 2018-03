Cine este teroristul ucis in Franța după ce a luat ostatici in Trebes: Redouane Lakdim, 26 de ani, cunoscut pentru mici infracțiuni

Ministrul francez de Interne, Gérard Collomb, a declarat vineri, de la locul incidentului, ca Redouane Lakdim era sub supraveghere: "Era un mic delincvent, era cunoscut pentru trafic de stupefiante dar nu se putea spune că va deveni un radical care va trece la fapte„.Acesta a precizat ca teroristul care a fost ucis în urma intervenției forțelor speciale a acționat singur. „Era un solitar care a trecut la acte„, a spus ministrul."Venea din Carcassonne și a plecat spre Trèbes. Suntem într-un mic orășel liniștit. Din păcate, amenințarea este peste tot„, a adăugat el."Bărbatul care a efectuat atacul din Trèbes in sudul Franței este un soldat al Statului Islamic care a acționat ca răspuns la apelul„ organizației „de a viza țări membre ale coaliției„ internaționale anti-SI, potrivit unui comunicat al Amaq, agenția de propagandă a grupării jihadiste, pe aplicația Telegram. Le Parisien spune ca tânărul era supravegheat de direcția generală a Securității interne (DGSI). Foarte activ pe rețelele sociale salafiste, acesta a fost închis la Carcassonne în 2016, fără să se știe motivul.Acesta este suspectat și că a călătorit in Siria, dar nimic nu a fost confirmat oficial.