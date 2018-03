80 de mii de tone de plastic, in Oceanul Pacific/ Numarul este de aproape 16 ori mai mare fata de ultimul raport

Numarul este de aproape 16 ori mai mare fata de ultimul raport, conform cercetatorilor internationali."Concentratia de plastic este in continua crestere - cred ca situatia se inrautateste", a declarat Laurent Lebreton de la The Ocean Cleanup Foundation din Delf, Olanda, care a condus studiul."Acest lucru subliniaza cu adevarat urgenta luarii unor masuri pentru a opri fluxul de plastice din ocean si, de asemenea, de a curata mizeria deja existenta", a mai spus aceasta.Deseurile se acumuleaza in cinci zone oceanice, insa situatia cea mai grava se inregistreaza intre California si Hawaii.Materialele plastice au constituit 99,9% din deseurile gasite in Oceanul Pacific.Cel putin 46% din materialele plastice reprezinta plase de pescuit.Desi majoritatea obiectelor mari s-au descompus in fragmente, cercetatorii au reusit sa identifice un numar mic de obiecte, precum containere, sticle, capace, curele pentru ambalare sau franghii.Cincizeci dintre obiectele gasite au avut o data de productie lizibila: una din 1977, sapte din anii '80, 17 din '90, 24 din anul 2000 si una din 2010.