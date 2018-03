O cantareata celebra din Turcia a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea lui Erdogan

Zuhal Olcay este acuzata ca a modificat versurile unui cantec de-al sau, introducand numele presedintelui Erdogan, si ar fi facut un gest insultator cu mana, in timp ce canta.''Recep Tayyip Erdogan, totul este gol, totul este o minciuna, viata se va sfarsi intr-o zi si vei spune 'Am avut un vis' '', au fost versurile cantecului interpretat de Zuhal Olcay in spectacolul de acum doi ani, potrivit Hurriyet.Zuhal Olcay nu a recunoscut, in timpul procesului, acuzatiile care i se aduc.In Turcia, insultarea presedintelui tarii este infractiune si se pedepseste cu pana la 4 ani de inchisoare.