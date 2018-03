Polonia: Conservatorii fac un mic pas inapoi in controversata reforma a justitiei, opozitia denunta doar o "cosmetizare"

Acest anunt a fost facut de un deputat al partidului Dreptate si Justitie (PiS), Marek Ast, a doua zi dupa un raspuns pe marginea acestui subiect transmis Bruxellesului de catre Varsovia.Astfel, in conditiile in care criticile privind reformele poloneze sunt legate in special de slabirea independentei sistemului judiciar fata de clasa politica, proiectul PiS limiteaza puterea ministrului Justitiei de a demite un presedinte sau vicepresedinte de tribunal.O astfel de decizie nu va putea fi luata de ministrul Justitiei decat cu acordul colegiului tribunalului (o instanta care este aleasa de magistrati) si de Consiliul national al magistraturii (KRS, echivalentul CSM-ului din Romania), potrivit acestui document.O alta masura raspunde preocuparilor Bruxellesului privind varsta de pensionare a judecatorilor. Vocile critice spun ca aceasta reforma, care stabilea o diferenta intre judecatoare - 60 de ani - si barbati - 65 de ani, are ca obiectiv plecarea accelerata a judecatorilor considerati incomozi de putere,Acum, proiectul de lege autorizeaza aceeasi varsta de pensionare - 65 de ani - pentru ambele sexe, lasand la latitudinea judecatoarelor pensionarea la 60 de ani, daca o doresc.In fine, presedintele republicii, si nu ministrul justitiei, cum prevad actualele reforme, decide daca un judecator, atunci cand doreste, poate continua sa isi exercite functia dupa varsta de pensionare.Opozitia denunta insa o minciuna, argumentand ca deja un mare numar de presedinti de tribunale au fost deja inlocuiti de conservatori atunci cand au preluat controlul asupra KRS.Fostul purtatorul de cuvant al Consiliului magistraturii Waldemar Zurek si-a exprimat speranta ca Bruxellesul nu se va lasa pacalit de aceste "cosmetizari" propuse de conservatori.