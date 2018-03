Ucraina a retinut-o pe deputata Nadiya Savchenko, pentru o presupusa tentativa de lovitura de stat

Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei a retinut-o pe deputata Nadiya Savchenko, dupa ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea, pentru ca ar fi pregatit o lovitura de stat, relateaza Reuters. Fost pilot de elicopter militar, aceasta a devenit erou national dupa ce in 2014 a fost capturata de separatistii prorusi si a stat intr-o inchisoare din Rusia.





Procurorii sustin ca Savchenko, care a devenit deputat la intoarcerea sa din Rusia, a planuit un atac asupra Parlamentului folosind grenade si arme automate dobandite de la separatistii prorusi din zona de conflict.





Savchenko, care a fost un critic deschis al autoritatilor, nu a negat acuzatile.





Ea spune ca agentii sub acoperire care incearca sa o discrediteze au incurajat-o sa planuiasca rasturnarea guvernului si ca le-a facut jocul pentru a aduce la cunostinta publicului planurile autoritatilor.





“Acesta nu este un act terorist, este o provocare politica pentru a face ca autoritatile sa para ridicole”, a spus aceasta.





Ea a fost retinuta in Parlament joi, dupa ce parlamentarii au votat ridicarea imunitatii sale, la cererea procurorului general Yuriy Lutsenko.





“Planul era rasturnarea sistemului constitutional printr-un atac terorist asupra sediului central al Guvernului… folosind arme primite de la liderii ”, a spus Luzenko pentru parlamentari.





Savchenko a fost capturata in estul Ucrainei de catre separatistii prorusi in 2014 si incarcerata in Rusia, dupa ce a fost acuzata de crima. Ea a devenit simbol al rezistentei impotriva Rusiei.





De la intoarcerea ei, aceasta a avut in repetate randuri discutii cu separatistii fara consimtamantul Guvernului si a publicat liste secrete cu oameni care au fost capturati sau care au fost dati disparuti in conflict.