Scandal in Marea Britanie, dupa ce o companie din Franta e pe punctul de a castiga licitatia pentru noile pasapoarte britanice / Un fost ministru vorbeste despre o umilinta nationala

Potrivit cotidianului conservator Telegraph , societatea franceza specializata in securitate digitala Gemalto ar fi punctul de a castiga licitatia lansata de guvernul britanic, devansand compania britanica De La Rue, care tipareste in prezent pasapoartele."Este o decizie surprinzatoare si dezamagitoare", a reactionat la BBC Martin Sutherland, directorul De La Rue."Si cand ne gandim ca am auzit in ultimele saptamani ministri bucurandu-se in presa de pasapoartele albastre si de faptul ca acest pasaport albastru este un simbol al identitatii britanice", a adaugat el, referindu-se la viitoare pasapoarte care vor abandona culoarea bordeaux pentru a reveni la albastrul "emblematic" din trecut."Acum, acest simbol al identitatii britanice va fi produs in Franta", a spus, invitand-o pe Theresa May, premierul britanic, "sa vina in uzina pentru a explica angajatilor dezamagiti de ce crede ca e o decizie de bun simt sa delocalizezi producerea unui simbol britanic".Interogat despre aceasta licitatie, ministrul de Interne nu a conformat selectarea Gemalto. Nici compania franceza nu a comentat informatia. Ministrul Culturii Matt Hancock a precizat ca procesul nu este terminat.Este vorba despre o concurenta "echitabila" intre mai multe companii "si noi nu cerem ca pasapoartele sa fie produse in Marea Britanie", a adaugat ministerul de Interne, subliniind ca si in prezent unele pasapoarte britanice sunt tiparite in strainatate.Acest subiect a provocat nemultumirea taberei pro-Brexit, unde multe persoane au votat la referendumul din 2016 pentru "reluarea controlului" asupra economiei lor."Ar fi trebuit sa fie un moment de sarbatoare, revenirea la emblematicul nostru pasaport albastru, restabilirea identitatii britanice", a declarat fostul ministru conservator Priti Patel, pentru influentul tabloid The Sun."A incredinta aceasta sarcina francezilor este pur si simplu stupefiant. Este o umilinta nationala", a sustinut ea.Dosarul a starnit multe reactii pe retelele sociale, sub cuvantul cheie #passportgate.