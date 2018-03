Un afgan solicitant de azil a fost condamnat la inchisoare pe viata in Germania, pentru violarea si uciderea unei studente in anul 2016

Hussein Khavari a recunoscut ca si-a atacat victima, sustinand ca a fost vorba despre "un impuls de moment". El a atacat-o pe tanara, a violat-o de mai multe ori, a ucis-o, apoi i-a aruncat trupul in apele unui rau.Hussein Khavari a fost arestat la cateva saptamani dupa crima datorita imaginilor surprinse de camere video de supraveghere, iar probele ADN au confirmat ca el este agresorul.El a ajuns in Germania in noiembrie 2015, an in care aceasta tara a primit 890.000 de migranti.Hussein Khavari a sustinut, initial, ca are intre 16 si 17 ani, in speranta ca va fi judecat de un tribunal pentru minori. Analizele medicale au stabilit, insa, ca varsta lui Khavari este intre 21 si 29 de ani.