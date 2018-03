Fostul presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy a fost eliberat din arest miercuri seara, dupa doua zile de audieri cu privire la acuzatiile conform carora fostul dictator libian Moamer Kadhafi i-ar fi finantat campania electorala in 2007, transmite AFP, citat de news.ro.



"Nicolas Sarkozy nu se mai afla in arest" a declarat pentru AFP o sursa apropiata dosarului.

Sarkozy a fost retinut si a fost audiat la sediul Politiei Judiciare, la Nanterre, in legatura cu suspiciunile de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2007.

Le Monde preciza marti ca este "prima oara cand Nicolas Sarkozy este audiat in legatura cu acest subiect dupa deschiderea unei proceduri judiciare in aprilie 2017".

Fostul sef de stat a fost audiat de catre politisti din cadrul Biroului Central de Lupta impotriva Coruptiei si Infractiunilor Financiare si Fiscale (OCLCIFF) la Nanterre, in apropiere de Paris.

Inca din 2013 sunt investigate acuzatii de finantare a campaniei prezidentiale din 2007 a lui Sarkozy de catre Libia fostului dictator Muammar Gaddafi. Aceste acuzatii au fost formulate de catre intermediarul franco-libanez Ziad Takieddine si fosti oficiali libieni, iar altele au fost dezmintite.

Fostul sef de stat a respins mereu aceste acuzatii.

In acest caz, care a aparut in 2012, dupa publicarea de catre Mediapart a unei note care sugera o finantare libiana a campaniei lui Nicolas Sarkozy, fostul secretar general de la Elysee Claude Gueant a fost inculpat pentru fals, uz de fals si spalare de frauda fiscala in banda organizata.

Magistratii isi pun intrebari in legatura cu virarea a 500.000 de euro, primiti de catre Gueant in martie 2008, provenind de la o societate a unui avocat malaysian. El a explicat ca a fost vorba despre contravaloarea a doua tablouri vandute.

Alt intermediar, omul de afaceri Alexandre Djouhri, prezentat ca un personaj-cheie in caz, a fost arestat in ianuarie, la Londra. El se afla in prezent in detentie, in asteptarea unei audieri cu privire la eventuala sa extradare in Franta, prevazuta in iulie.