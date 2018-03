Cum l-au ajutat pe Trump in alegeri informatiile de pe Facebook

A fost unul dintre cele mai raspandite teste pe Facebook si pe alte retele de socializare, ca "Ce Pokemon esti tu" sau "Care sunt cuvintele tale preferate?". Dar acest test psihometric a fost creat pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa fie ale presedintele Statelor Unite, potrivit AFP. Intitulat "thisismydigitallife" (aceasta este viata mea digitala), acest test de personalitate intreba participantul daca este expansiv, vindicativ, anxios, vorbaret, daca isi finalizeaza proiectele la timp sau daca este interesat de arta. In jur de 320.000 de persoane au facut acest test, creat de Alexandre Kogan, care lucreaza pentru o societate numita Cambridge Analytica, fondata de conservatorii americani.Pentru ca testul lui Kogan a circulat pe facebook, el a adunat mai multe informatii decat cele oferite de persoanele care participau in mod voluntar. In 2015, acest gen de aplicatie aduna nu doar informatiile participantilor ci si ale "prietenilor" acestora. Acest tip de sistem a permis colectarea datelor personale a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook: identitate, preferinte, domiciliu sau fotografii.Serviciile de marketing utilizeaza aceste informatii pentru a directiona in mod precis reclamele la masini, haine sau hotelui. Ele au fost de asemenea utilizate in trecut pentru a identifica potentialii electori. Dar Kogan si Cambridge Analytica le-au folosit in scopuri electorale. Ei au creat o baza de date care a permis echipei care se ocupa de campania electorala a lui Donald Trump sa stie mai mult decat a stiut vreodata cineva despre utilizatorii Facebook si sa elaboreze mesaje electorale in functie de prejudecatile si preferintele lor.Kosinski si un alt cercetator, David Stillwell, au lucrat cativa ani pentru a crea propriul lor test de personalitate pe Facebook "myPersonality"si au strans raspunsurile a 6 milioane de participanti. In 2015, cei doi cercetatori au publicat un studiu care demonstra ca ei puteau sa creeze un portret psihometric al unei persoane bazandu-se doar pe ceea ce ei "apreciaza" pe Facebook.Si Cambridge Analytica a probat metoda lui Kosinski si a colectat mai mult de 4000 de date de la fiecare alegator american, s-a laudat Alexander Nix, seful Cambridge Analytica. Acest lucru a permis ceea ce el a numit "micro-profilare comportamentala" si "mesaj psihologic".