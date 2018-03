"Arestul preventiv al lui Nicolas Sarkozy s-a terminat", a declarat una dintre aceste surse, fara a preciza eventuale urmariri penale decise de catre magistrati.Sarkozy, presedinte al Frantei in perioada 2007 - 2012, a fost retinut marti dimineata, cu o intrerupere de o noapte, in Biroul anticoruptie (Oclciff) din Nanterre, in apropiere de Paris.