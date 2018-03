Cazul Skripal: Presedintele Consiliului European a refuzat sa il felicite pe Putin pentru noul sau mandat

Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a refuzat categoric sa-i adreseze felicitari presedintelui rus Vladimir Putin pentru a realegerea sa, din scandalului provocat de otravirea fostului spion rus in Marea Britanie, relateaza AFP. Asta, la o zi dupa ce Jean-Claude Juncker a fost criticat dur de britanici pentru ca l-a felicitat pe Putin, fara sa faca vreo referire la scandalul Skripal.





"Dupa atacul din Salisbury, nu am dispozitia de a-l felicita pe Putin pentru realegerea sa", a declarat Donald Tusk in timpul unei conferinte de presa la Bruxelles. Cu o zi inainte presedinte Comisiei Europene, Jean Claude Junker i-a trimis lui Putin o scrisoare in care il felicita pe liderul de la Kremlin.





Initiativa presedintelui Comisiei Europene a starnit un val de critici din partea britanicilor, intrucat Juncker nu face niciun fel de mentiune a tensiunilor provocate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie.





"Aceasta scrisoare a lui Jean-Claude Juncker este rusinoasa", a spus eurodeputatul britanic Ashley Fox, liderul grupului conservator britanic in Parlamentul European