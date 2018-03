Brennan, fost sef al CIA: Rusii ar putea avea ceva personal despre Trump / Cred ca ii e frica de Vladimir Putin

Rusii "ar putea avea ceva personal despre el", a spus Brennan, la emisiunea MSNBC " Morning Joe ". John O. Brennan este cunoscut pentru pozitiile sale critice la adresa presedintelui Trump.Acesta era directorul CIA in momentul in care in 2016 au aparut acuzatiile potrivit carora rusii ar detine informatii compromitatoare despre Trump, nedovedite pana in prezent.Trump a negat orice intereferenta a Rusiei in alegerile prezidentiale americane, in ciuda opiniei unanim contrare a comunitatii de informatii secrete din America."Cred ca ii este frica de presedintele Rusiei", a apreciat Brennan, care in prezent nu mai lucreaza pentru guvernul federal.