Israelul recunoaste, pentru prima oara, ca a bombardat un "reactor nuclear" in Siria, in 2007 / Avertismentul pentru Iran

Nu exista nicio indoiala, de mult timp, ca Israelul s-a aflat in spatele atacului care a vizat situl Al-Kibar, in provincia siriana Deir Ezzor (est), in noaptea de 5 spre 6 septembrie 2007.Dar, pana in prezent, cenzura militara a impiedica difuzarea de informatii pe marginea acestei operatiuni.Aceasta recunoastere coincide cu multiplicarea avertismentelor Israelului fata de intarirea prezentei militare iraniene in Siria si a solicitarilor de a corecta sau anula chiar acordul incheiat de marile puteri cu Iranul in privind dosarului nuclear.Presedintele american Donald Trump a acordat europenilor termen pana in 12 mai pentru remedierea "teribilelor lacune" ale acestui acord incheiat in 2015.Posibilitatea unui atac iranian impotriva instalatiilor nucleare iraniene a fost mult timp obiectul unor speculatii intense. In 1981, Israelul a bombardat reactorul nuclear irakian din Osirak in ciuda opozitiei Washingtonului.Ministrul insarcinat cu serviciile de informatii Yisrael Katz a evocat miercuri un nou scenariu de acest tip."Operatiunea efectuata in 2007 a permis sa se inteleaga ca Israelul nu va permite niciodata ca arma nucleara sa cada in mainile celor care ii ameninta existenta: Siria ieri, Iranul azi", a avertizat ministrul, pe contul sau de Twitter.Si ministrul Apararii, Avigdor Lieberman, a lansat un avertisment."Puterea armatei noastre, a aviatiei noastre si capacitatile noastre de informatii s-au intarit puternic in raport cu 2007. Toata lumea din Orientul Mijlociu trebuie sa tina cont de aceasta ecuatie", a spus Lieberman, intr-un comunicat.Presedintele Reuven Rivlin a felicitat la randul sau responsabilii si participantii la aceasta operatiune, subliniind ca Israelul a "contractat fata de ei o datorie pe viata".Generalul in rezerva Amos Yadlin, seful informatiilor militare israeliene la momentul atacului, a afirmat pentru ziaristi ca reactorul sirian ar fi devenit activ "intr-un interval de sase-opt luni" si ca trebuia reactionat rapid.Intrebat despre motivele care au determinat armata sa renunte la cenzura, Amos Yadlin a invocat razboiul civil care devasteaza Siria.In schimb, fostul sef al Mosad, serviciile de informatii, Tamir Pardo, a spus ca nu intelege utilitatea de a divulga astfel de informatii.In noaptea de 5 spre 6 septembrie 2007, avioane ale armatei israeliene a aerului au lovit si distrus un reactor nuclear sirian, a precizat armata, intr-un comunicat."Reactorul era pe punctul de a fi terminat. Operatiunea a permis inlaturarea unei amenintari existentiale emergente pentru Israel si pentru intreaga regiune, potrivit sursei citate.Siria a negat tot timpul ca ar fi fost vorba de un sit nuclear.Dar Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) a apreciat in 2011 "foarte probabil" ca aceasta locatie sa fie efectiv un reactor, construit poate cu asistenta Coreii de Nord.Israelul s-a mentinut departe de conflictul din Siria, izbucnit in 2011, dar a efectuat in ultimii ani zeci de atacuri in aceasta tara care au vizat pozitii ale regimului sau convoaie de arme destinate miscarii siite libaneze Hezbollah, inamic declarat al Israelului si care lupta alaturi de presedintele Assad.Israelul acuza si o prezenta militara iraniana tot mai mare in Siria si acuza Teheranul ca vrea sa construiasca in Siria si in Liban uzine de producere de rachete de inalta precizie care ar putea fi folosite impotriva sa.Israelul a admis, pentru prima oara din 2011, ca a lovit in 10 februarie tinte iraniene in Siria, dupa infiltrarea unei drone iraniene in spatiul sau aerian. Israelul a pierdut pentru prima oara din 1982 un avion de lupta intr-o confruntare."Mesajul atacului din 2007 impotriva reactorului este ca Israelul nu va accepta sa fie construite instalatii susceptibile sa constituie o amenintare existentiala" la adresa sa, a subliniat generalul Eisenkot.