UPDATE VIDEO Cazul coletelor explozive din Texas: Presupusul autor al atacurilor din Austin a murit dupa ce s-a fi detonat

Un barbat suspectat ca ar fi fost autorul seriei de explozii din Austin, Texas, a murit marti noapte, relateaza Reuters, citand mass-media locala. Potrivit AFP, presupusul atacator era alb si in varsta de 24 de ani si inca nu se stie daca a actionat singur sau a avut complici. Barbatul s-ar fi aruncat singur in aer.

Doi oameni au fost omorati si mai multi au fost raniti intr-o serie de atacuri cu colete explozive in Austin, Texas, care au inceput pe 2 martie.

Primele trei dispozitive din Austin au fost colete-capcana lasate noaptea in fata unor locuinte din partea de est a orasului, iar al patrulea o capcana cu fir ce a explodat duminica intr-un cartier din vestul orasului. Toate cele patru bombe erau similare, a spus luni politia.

Austin police describe package bombings suspect as a 24-year-old white male and decline to provide further details https://t.co/rHnF6tmKmu pic.twitter.com/3lthBXLhc1