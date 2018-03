Mario Vargas Llosa a provocat revolta in Mexic dupa ce a spus ca uciderea a peste 100 de jurnalisti s-a datorat libertatii presei

"Astazi exista mai multa libertate a presei in Mexic fata de acum 20 de ani, fara indoiala", a spus acesta intr-un interviu.Doi jurnalisti au fost ucisi anul trecut in tara, punand Mexicul la egalitate cu Siria. Organizatia "Reporteri fara Frontiere" a clasat Mexicul pe locul 147 din 180, in ceea ce priveste indicele World Press Freedom din 2017.Vargas Llosa sugereaza ca decesele sunt un semn ca libertatea presei este prea mare."Faptul ca au fost ucisi mai mult de 100 de jurnalisti este, in mare parte, vina libertatii presei de astazi - care permite jurnalistilor sa spuna lucruri care nu au fost permise anterior", a declarat acesta.Comentariile sale au atras dupa sine o reactie imediata din partea reporterilor mexicani.Politicienii si functionarii publici din Mexic prezinta o lunga istorie de amenintari, intimidari si chiar ordonarea unor atacuri asupra reporterilor. Anul trecut s-a aflat ca guvernul tarii a folosit un software de spionaj, care ii viza pe reporteri, dar si pe activisti.Mario Vargas Llosa, in varsta de 82 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuti scriitori din Peru. Este de asemenea unul din cei mai importanti romancieri si eseisti nascuti in America Latina. A obtinut Premiul Nobel pentru Literatura (2010) pentru "cartografierea structurilor puterii si imaginile sale transante ale rezistentei, revoltei si infringerii individului", potrivit Wikipedia