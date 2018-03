Artisti sud-coreeni concerteaza in Coreea de Nord

Seul s-a angajat sa trimita un numar de 160 de artisti pop sud-coreeni intr-un turneu de 4 zile in Phenian, capitala nord-coreeana, scrie CNN. Artistii vor fi in Phenian incepand cu data de 31 Martie pana pe 3 Aprilie. Fiecare interpretare va consta in doua spectacole in teatrul East Pyongang Grand si in stadionul Ryugyong Jong Ju Yong.Va fi prima oara dupa 13 ani cand artisti sud-coreeni merg in Coreea de Nord pentru a sustine un spectacol.Oficiali din Coreea de Sud si cea de Nord au derulat marti discutii organizatorice in orasul de granita Panmunjom, in zona demilitarizataDe cand liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat in Ianuarie ca tara lui e interesata in trimiterea unei delegatii la Jocurile Olimpice de Iarna, a existat o crestere in actiunile diplomatice dintre Seul si Phenian.