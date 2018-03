Elvetia: Cea mai veche centrala nucleara din lume a repornit primul reactor

Centrala nucleara elvetiana din Beznau, cea mai veche din lume, a repornit primul sau reactor, dupa ce acesta fusese oprit in martie 2015 din motive tehnice, a anuntat marti firma care gestioneaza centrala, Axpo, citata de AFP.





In functiune din 1969, Beznau, in cantonul Aargau (nordul Elvetiei), in apropiere de granita germana, detine recordul mondial de longevitate, dupa inchiderea reactorului din Oldsbury, in Marea Britanie, in 2012.





"Unitatea 1 a centralei nucleare din Beznau este din nou conectata la retea dupa acordul dat de Inspectia federala elvetiana pentru securitate nucleara (ENSI), si dupa ce a fost supusa la inspectii si teste aprofundate", a explicat societatea, intr-un comunicat.





Reactorul numarul 2 a fost reconectat la retea in august 2017, dupa o intrerupere de trei zile provocata de o problema tehnica.





In perioada opririi reactorului 1, "au fost efectuate importante lucrari de renovare si modernizare", a spus Axpo, citand in special conceperea unui "sistem aditional de alimentare de urgenta in caz de cutremure sau inundatii".





Elvetia are patru centrale nucleara, cu un total de cinci reactoare care produc circa o treime din necesarul de energie al tarii.





In 21 mai 2017, elvetienii au decis sa iasa, pe termen mediu, din energia nucleara, acceptand, cu 58,2% din voturi, prin referendum, o lege care interzice constructia de noi centrale.