Donald Trump l-a sunat pe Vladimir Putin pentru a-l felicita / Cei doi nu au discutat despre cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, potrivit Kremlinului

"Donald Trump l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru victoria sa la alegerile prezidentiale", arata un comunicat al Kremlinului.Vladimir Putin a fost reales triumfal duminica pentru un al patrulea mandat, cu 76,7% din voturi. Spre deosebire de mesaje care au curs imediat din partea tarilor aliate precum China sau India, occidentalii nu s-au grabit cu felicitarile, intr-un context de tensiuni Est-Vest agravat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Anglia.Intrebat de agentia Interfax daca subiectul acestui atac a fost abordat in discutie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a raspuns: "Nu"."O atentie deosebita a fost acordata chestiunii organizarii unei posibile intalniri la cel mai inalt nivel", a precizat Kremlinul."De maniera generala, conversatia a fost constructiva, o conversatie de afaceri, concentrata pe rezolvarea problemelor care au fost acumulate in cadrul relatiilor ruso-americane", crede Kremlinul.Vladimir Putin si Donald Trump s-au intalnit pentru ultima oara in noiembrie, in marja summitului Asia-Pacific organizat in Vietnam.Printre subiectele evocate de cei doi sefi de stat, "a fost subliniata importanta unei coordonari a eforturilor in favoarea unei limitari a cursei inarmarii", spune comunicatul partii ruse.Putin si Trump au evocat "problema siriana si criza interna ucraineana", spune Kremlinul, care adauga ca "cele doua parti au subliniat nevoia de a ajunge la progrese pentru rezolvarea lor".Aceasta convorbire intre Donald Trump si Vladimir Putin intervine la cateva zile dupa o serie de noi sanctiuni americane ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si la mai multe atacuri cibernetice.