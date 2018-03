Ziua Internationala a Fericirii, celebrata pe 20 martie. Cum spune ONU sa o sarbatorim

''Cautarea fericirii este unul dintre obiectivele fundamentale ale fiintei umane'', subliniaza Adunarea ONU in Rezolutia adoptata prin consens. Documentul propune celor 193 de tari membre sa celebreze aceasta zi ''in maniera potrivita, in special prin activitati educative'' si sa abordeze politici publice care sa creasca bunastarea popoarelor.Pentru editia din 2018, site-ul oficial al evenimentului ii invita pe cititori sa semneze un angajament solemn (pledge) pentru a crea mai multa fericire in jurul lor, completand, in acest sens, un formular simbolic ce poate fi gasit la adresa happinessday.org In al doilea rand, cei de la ONU incurajeaza pe toata lumea sa impartaseasca, in mediul online, vestea ca 20 martie este Ziua internationala a fericirii, prin folosirea unor termeni cheie precum: #internationaldayofhappiness (#ziuainternationalaafericirii), #happinessday (#ziuafericirii), #choosehappiness (#alegefericirea) sau #createhappiness (#creeazafericire).Printre sugestiile pe care cei de la ONU ni le fac pentru a atinge o stare sufleteasca de multumire intensa si deplina se numara alimentatia corecta, exercitiile fizice, gandirea pozitiva. Suntem incurajati sa petrecem cat mai mult timp alaturi de persoanele apropiate, dar fara sa neglijam introspectia. Gratitudinea sincera si caritatea sunt, la randul lor, ingrediente ale fericirii.Totodata, cei de la ONU ne amintesc ca fericirea este contagioasa si ca un simplu zambet poate insenina chiar si ziua unui strain.