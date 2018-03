Cazul coletelor explozive din Austin, Texas: Un al cincelea dispozitiv a ranit un angajat FedEx 

Coletul a explodat la scurt timp dupa mierzul noptii (ora locala) intr-o unitate de distributie din Scherz, Texas, la circa 105 km de Austin.Inca nu a fost confirmata legatura acestui incident cu seria de bombe ce au explodat in capitala statului Texas in ultimele doua saptamani, ucigand doua persoane si ranind patru.Primele trei dispozitive din Austin au fost colete-capcana lasate noaptea in fata unor locuinte din partea de est a orasului, iar al patrulea o capcana cu fir ce a explodat duminica intr-un cartier din vestul orasului. Toate cele patru bombe erau similare, a spus luni politia.Seria de astfel de incidente a inceput pe 2 martie cand un colet-capcana a explodat intr-o locuinta din Austin, ucigand un barbat de 39 de ani. Alte doua astfel de dispozitive au explodat pe 12 martie, omorand un adolescent de 17 ani si ranind-o pe mama lui si pe o alta femeie, in varsta de 75 de ani. Doi tineri au fost raniti duminica noapte intr-o noua explozie, ce a avut loc la doar cateva ore dupa ce autoritatile au marit cu 50.000 de dolari recompensa pentru informatii privind atacatorii. Premiul oferit celor care ajuta la prinderea celor responsabili a ajuns la 115.000 de dolari.