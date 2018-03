Donald Trump doreste sentinta capitala pentru traficantii de droguri

Liderul american a lansat propunerea in timpul unui discurs pe care l-a tinut in New Hampshire, un stat grav afectat de criza de opioide.Trump a precizat ca administratia sa incearca sa schimbe legea astfel incat traficantii de droguri sa primeasca sentinta cu moartea, insa este constient ca aceasta propunere va crea multe polemici.Opioidele sunt o clasa de medicamente, al caror cel mai important rol este actiunea intensa analgezica, ceea ce le face de neinlocuit in tratamente. Efectul cel mai nedorit este efectul de dependenta, mai ales la cele care produc starea de euforie.Aproximativ 2,4 milioane de americani sunt dependenti de droguri. Criza opioidelor a pretins o cifra de aproximativ 63.600 de vieti la nivel national in 2016, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii.Donald Trump solicita o extindere a pedepsei cu moartea intr-un moment in care aplicarea acesteia este din ce in ce mai restransa in SUA.