Cynthia Nixon, cunoscuta pentru rolul sau din Sex and the City, va candida pentru functia de guvernator al New York-ului

Cynthia Nixon, actrita care a interpretat-o pe Miranda Hobbs in serialul Sex and the City, intentioneaza sa candideze impotriva guvernatorului actual, Andrew Cuomo pentru functia de guvernator al New York-ului.Actrita a facut anuntul luni, printr-o postare pe contul sau de Twitter.Activista liberala, in varsta de 51 de ani, nu a detinut niciodata functii alese.Cynthia Nixon a jucat in serialul Sex and the City din 1998 pana in 2004, unde a interpretat rolul unei avocate orientate spre cariera. In 2004, actrita a castigat un premiu Emmy, pentru munca sa.Nixon s-a casatorit cu sotia sa, Christine Marinoni, in 2012."Imi place New York. Nu am vrut niciodata sa traiesc in alta parte, dar ceva trebuie sa se schimbe. Vrem ca guvernul nostru sa munceasca din nou: in domeniul sanatatii, sa repare metroul defect. Suntem satui de politicieni care se concentreaza mai mult pe functii si putere decat pe noi. Lucrurile trebuie sa se schimbe", a scris Nixon.